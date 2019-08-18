Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слухи о главном тренере грозненской команды Рашиде Рахимове.

Как отмечает «Чемпионат», сразу несколько анонимных телеграм-каналов сообщили, что Рахимов потерял контроль над игроками и в ближайшее время может быть уволен. «На слухи вообще не обращаем внимания. Я не так долго в команде, но вижу, как Рашида Маматкуловича уважают и поддерживают. Он не первый год в «Ахмате», уходил и возвращался – значит, его здесь ценят, значит, он достойный человек.

А шум раздувают, как мыльный пузырь. Видимо, кому-то это интересно. В последний год я вообще перестал прессе верить. А то сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека. Раздули мыльный пузырь. Устроили небольшое шоу.

Люди, получается, вопросы сами задают и сами на них отвечают: сам танцую, сам пою, сам билеты раздаю. Опубликовать свою версию событий, чтобы закрыть вопросы? Сейчас я в первую очередь очень хочу спокойно играть в футбол. Но обязательно все расскажу. Люди должны знать правду», – заявил Глушаков.

В матче пятого тура РПЛ «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), игра была омрачена судейским скандалом.

Глушаков присоединился к «Ахмату» летом нынешнего года на правах свободного агента. Ранее Денис выступал за «Спартак» и «Локомотив».

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