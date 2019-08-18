Getty Images
«Помолчи лучше, чучело». Спиридонов ответил Туктамышевой
Как грубо.
Волейболист уфимского «Урала» и бывший игрок сборной России Алексей Спиридонов грубо ответил фигуристке Елизавете Туктамышевой, которая раскритиковала судейство в матче «Зенит» – «Ахмат».
Девушка предложила бригаде Алексея Матюнина обслуживать игры «Тосно», петербургского «Динамо» и «Амкара» – клубов, которых уже не существует. 31-летний Спиридонов написал в реплаях: «Помолчи лучше, чучело».
- Спиридонов болеет за московский «Спартак».
- Это не первая пикировка волейболиста и фигуристки – они уже упражнялись в острословии.
- «Зенит» и «Ахмат» сыграли безголевую ничью, судья спорно трактовал сразу несколько эпизодов – возможно, его решения повлияли на итоговый результат.
В РПЛ новый судейский скандал. Все вопросы к арбитру матча «Зенит» – «Ахмат»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте