Волейболист уфимского «Урала» и бывший игрок сборной России Алексей Спиридонов грубо ответил фигуристке Елизавете Туктамышевой, которая раскритиковала судейство в матче «Зенит» – «Ахмат».

Девушка предложила бригаде Алексея Матюнина обслуживать игры «Тосно», петербургского «Динамо» и «Амкара» – клубов, которых уже не существует. 31-летний Спиридонов написал в реплаях: «Помолчи лучше, чучело».

Спиридонов болеет за московский «Спартак».

Это не первая пикировка волейболиста и фигуристки – они уже упражнялись в острословии.

«Зенит» и «Ахмат» сыграли безголевую ничью, судья спорно трактовал сразу несколько эпизодов – возможно, его решения повлияли на итоговый результат.

В РПЛ новый судейский скандал. Все вопросы к арбитру матча «Зенит» – «Ахмат»

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