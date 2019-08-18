Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может быть дисквалифицирован на жесткую критику судейства в матче петербургского клуба против «Ахмата». На это намекнул глава комитета по этике РФС Семен Андреев.

«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока еще не было обращения. Дисквалификация здесь может быть от двух до четырех матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», – цитирует Андреева Sportbox.ru.

30-летний Дзюба выдал эмоциональный спич в адрес бригады Алексея Матюнина после матча, который завершился со счетом 0:0.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, на одно очко опережая «Краснодар».

В РПЛ новый судейский скандал. Все вопросы к арбитру матча «Зенит» – «Ахмат»

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