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Миллер – о судействе: «Есть поле судейское и кукурузное. Одни – асы, другие – нет»
Алексей Борисович упражняется в острых сравнениях.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер не обошелся без высказывания о неоднозначном судействе в матче «Зенита» и «Ахмата».
«Есть поле и есть поле. Кукурузное – не судейское. Одни – асы, другие – нет», – цитирует 57-летнего Миллера Sports.ru.
Асами Миллер назвал пилотов самолета Airbus A-321, которые экстренно посадили лайнер в кукурузном поле после попадания в двигатели птиц. Противопоставил им, очевидно, судейскую бригаду Алексея Матюнина.
- Игра «Зенита» и «Ахмата» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0. Возможно, некоторые решения арбитра повлияли на исход встречи.
- Несмотря на потерю очков, «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.
В РПЛ новый судейский скандал. Все вопросы к арбитру матча «Зенит» – «Ахмат»
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