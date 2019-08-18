Глава «Газпрома» Алексей Миллер не обошелся без высказывания о неоднозначном судействе в матче «Зенита» и «Ахмата».

«Есть поле и есть поле. Кукурузное – не судейское. Одни – асы, другие – нет», – цитирует 57-летнего Миллера Sports.ru.

Асами Миллер назвал пилотов самолета Airbus A-321, которые экстренно посадили лайнер в кукурузном поле после попадания в двигатели птиц. Противопоставил им, очевидно, судейскую бригаду Алексея Матюнина.

Игра «Зенита» и «Ахмата» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0. Возможно, некоторые решения арбитра повлияли на исход встречи.

Несмотря на потерю очков, «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.

В РПЛ новый судейский скандал. Все вопросы к арбитру матча «Зенит» – «Ахмат»

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