«Рубин» выложил видео из раздевалки после победы над «Арсеналом». Речь для команды произносит Роман Шаронов, который фактически руководит командой.

Номинально казанский клуб возглавляет Эдуардо Докампо, так как у Шаронова отсутствует необходимая лицензия. «Рубин» вышел из положения, закрыв лицо Шаронова изображением лица Докампо.

«Что я сказал до игры, это вам. Так строится команда. Мы идем дальше», – заявил 42-летний Шаронов.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Рубин» на 200 тысяч и 1 миллион рублей за то, что Шаронов демонстративно выполняет обязанности главного тренера.

В шестом туре РПЛ «Рубин» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0, команда идет на пятом месте.

«Рубин» останется на Центральном стадионе как минимум до зимнего перерыва

Качай приложение Eurosport для iOS и Android