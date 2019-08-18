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«Рубин» снова выложил речь Шаронова из раздевалки. Его лицо закрыто лицом Докампо

«Рубин» снова выложил речь Шаронова из раздевалки. Его лицо закрыто лицом Докампо
Eurosport

10 мин. назад

Мастера маскировки! Наверное, в КДК не заметят.

«Рубин» выложил видео из раздевалки после победы над «Арсеналом». Речь для команды произносит Роман Шаронов, который фактически руководит командой.

Номинально казанский клуб возглавляет Эдуардо Докампо, так как у Шаронова отсутствует необходимая лицензия. «Рубин» вышел из положения, закрыв лицо Шаронова изображением лица Докампо.

«Что я сказал до игры, это вам. Так строится команда. Мы идем дальше», – заявил 42-летний Шаронов.

  • Ранее КДК РФС оштрафовал «Рубин» на 200 тысяч и 1 миллион рублей за то, что Шаронов демонстративно выполняет обязанности главного тренера.
  • В шестом туре РПЛ «Рубин» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0, команда идет на пятом месте.

«Рубин» останется на Центральном стадионе как минимум до зимнего перерыва

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