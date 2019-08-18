Голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин посмотрел матч шестого тура РПЛ против «Локомотива» с фанатской трибуны.

32-летний вратарь пришел на фансектор, так как пропускает матч из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче с «Зенитом» (0:2) – Шунина заменили на 13-й минуте. Вместе с фанатами Антон зарядил речевку «Динамо Москва», мы с тобой всегда».

В четвертом туре Шунин получил небольшое повреждение после стыка с форвардом «Спартака» Понсе – тот въехал ему в грудь шипами.

Новичок бело-голубых Филипп забил «Локомотиву» на четвертой минуте, на 27-й Алексей Миранчук сравнял с пенальти.

Шунин показал кровавые полосы на груди после столкновения с Понсе

Качай приложение Eurosport для iOS или Android