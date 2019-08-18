Новичок «Динамо» Максимилиан Филипп, которого москвичи приобрели у «Боруссии», ударно дебютировал за новый клуб.

На третьей минуте матча бело-голубые получили право на опасный штрафной. К мячу подошел 25-летний Филипп и по образцовой траектории отправил мяч в ворота. Он попал в сетку после недолгих отскоков между перекладиной и Гилерме.

«Динамо», несмотря на гол Филиппа, уступило «Локомотиву» – 1:2.

До перехода в 2017-м в «Боруссию» Филипп выступал за «Энерги» и «Фрайбург».

В сезоне-2018/19 форвард отыграл за «Дортмунд» 23 матча, забил 2 мяча и трижды ассистировал партнерам.

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