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Филипп дебютировал за «Динамо» – экс-игроку «Боруссии» понадобились 3 минуты, чтобы забить в РПЛ

Филипп дебютировал за «Динамо» – экс-игроку «Боруссии» понадобились 3 минуты, чтобы забить в РПЛ
Eurosport

39 мин. назад

Гол – определенно в список шедевров.

Новичок «Динамо» Максимилиан Филипп, которого москвичи приобрели у «Боруссии», ударно дебютировал за новый клуб.

На третьей минуте матча бело-голубые получили право на опасный штрафной. К мячу подошел 25-летний Филипп и по образцовой траектории отправил мяч в ворота. Он попал в сетку после недолгих отскоков между перекладиной и Гилерме.

  • «Динамо», несмотря на гол Филиппа, уступило «Локомотиву» – 1:2.
  • До перехода в 2017-м в «Боруссию» Филипп выступал за «Энерги» и «Фрайбург».
  • В сезоне-2018/19 форвард отыграл за «Дортмунд» 23 матча, забил 2 мяча и трижды ассистировал партнерам.

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