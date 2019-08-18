Возглавляющий «Локомотив» Юрий Семин добился исторического показателя – он первым из всех тренеров РПЛ достиг отметки в 600 матчей у руля команды.

Клуб поздравил 72-летнего Семина в твиттере, написав об игре с «Динамо»: «Сегодняшний матч – особенный».

«Локомотив» выиграл у «Динамо» со счетом 2:1 благодаря голам братьев Миранчуков.

Следующим за Семиным идет Валерий Газзаев с 485 матчами.

Миранчуки стремятся в Европу. Кто из братьев сильнее и раньше уйдет из «Локо»

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