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Матч с «Динамо» стал для Семина 600-м в РПЛ. Это рекорд среди всех тренеров
Крутое достижение легендарного Палыча!
Возглавляющий «Локомотив» Юрий Семин добился исторического показателя – он первым из всех тренеров РПЛ достиг отметки в 600 матчей у руля команды.
Клуб поздравил 72-летнего Семина в твиттере, написав об игре с «Динамо»: «Сегодняшний матч – особенный».
- «Локомотив» выиграл у «Динамо» со счетом 2:1 благодаря голам братьев Миранчуков.
- Следующим за Семиным идет Валерий Газзаев с 485 матчами.
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