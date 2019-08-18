Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси и полузащитник Малком пропустят несколько недель, восстанавливаясь после травм.

Ссылаясь на источник в клубе, Sports.ru сообщил, что Малком не выйдет на поле в течение шести недель, Дриусси будет восстанавливаться месяц.

Аргентинец получил травму икроножной мышцы, у бразильского новичка – повреждение бедра. Оба игрока пропустили матч шестого тура РПЛ с «Ахматом». Еще Малком пропустит игру со «Спартаком» (1 сентября) и старт «Зенита» в ЛЧ.

«Зенит» занимает в чемпионате России первое место, опережая на одно очко «Краснодар».

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