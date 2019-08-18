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Малком пропустит из-за травмы 6 недель, матч со «Спартаком» и старт ЛЧ

Малком пропустит из-за травмы 6 недель, матч со «Спартаком» и старт ЛЧ
Eurosport

1 час назад

Дриусси выбыл на 4 недели.

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси и полузащитник Малком пропустят несколько недель, восстанавливаясь после травм.

Ссылаясь на источник в клубе, Sports.ru сообщил, что Малком не выйдет на поле в течение шести недель, Дриусси будет восстанавливаться месяц.

Аргентинец получил травму икроножной мышцы, у бразильского новичка – повреждение бедра. Оба игрока пропустили матч шестого тура РПЛ с «Ахматом». Еще Малком пропустит игру со «Спартаком» (1 сентября) и старт «Зенита» в ЛЧ.

  • «Зенит» занимает в чемпионате России первое место, опережая на одно очко «Краснодар».
  • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 млн евро.

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