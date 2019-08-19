Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров дал пояснения по судейству в матче шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом», а также прокомментировал извинения Сергея Семака, который обрушился в сторону бригады арбитров с жесткой критикой.

Об эпизоде с Ерохиным и Уциевым

Этот момент стоит разбить на две части. В трансляции это было не очень хорошо слышно. Я разговаривал после игры с Алексеем, он дал сразу сигнал. Для любого арбитра это моментальный сигнал и красная карточка. Это фол, который лишает соперника возможности забить. Для меня это нарушение правил.

Матюнин моментально дает свисток. В это время трибуны загудели, и свисток не был услышан, хотя на повторе видно, что Дзюба и Семенов остановились, они слышали этот сигнал. Когда Азмун подхватил мяч, он давал второй свисток. Там была остановка игры еще до гола, – цитирует Егорова Sport24.

Об извинениях Семака

Я сегодня разговаривал с Семаком. Сергей Богданович извинился, сделал это публично. Он извинился перед Матюниным, попросил меня передать ему официальные извинения. Эмоции чуть перехлестнули, но хочу сказать Сергею Богдановичу спасибо. Человек понял, что поведение было неправильное, и на следующий день принес официальные извинения. Думаю, тему нужно закрыть. Эмоции бывают у всех. Извинения нас полностью устраивают, – приводит слова Егорова «Чемпионат».

«Зенит» и «Ахмат» сыграли безголевую ничью, судейство Матюнина вызвало вопросы у петербургских игроков и тренеров.

Семак после матча нецензурно выбранился в сторону арбитров.

В РПЛ новый судейский скандал. Все вопросы к арбитру матча «Зенит» – «Ахмат»

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