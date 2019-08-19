Шестой тур подарил фанатам сразу два московских дерби. В воскресенье братья Миранчуки прихлопнули «Динамо» и отправили экс-форвардов «Марселя» и «Боруссии» в зону стыковых матчей. А в понедельник лига раскрасится самым принципиальным противостоянием турнира (прости, «Зенит», но не сейчас).

Ставки как всегда высоки. Помимо престижа, футболисты сразятся за своих коучей. Кажется, явных угроз над Кононовым и Гончаренко нет, но белорусские тренеры неудачно вкатились в сезон. Виктор уступил «Крыльям» и не справился с «Сочи», а дела Олега еще прискорбнее. Победа в дерби снизит давление на него и даст вотум доверия со стороны фанатов и руководства.

Олег КононовGetty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

У красно-белых потеря всего одна, но серьезная. Понсе адаптировался и неплохо провел матчи в Лиге Европы. Аргентинец здорово двигался, прессинговал и забил «Туну» в обоих матчах. Но в дерби он не сыграет из-за дисквалификации – его кунг-фу в игре с «Динамо» оценили трехматчевым баном. Встреча с «Ахматом» стала первой из списка.

У ЦСКА две потенциальные угрозы. В матче с «Сочи» травмы получили Арнор Сигурдссон и Федор Чалов. Исландец повредил голеностоп и покинул поле, Чалову сломали нос. Но, кажется, все обошлось – ожидается, что оба армейца восстановятся к дерби.

«Я работаю с общей группой, в плане здоровья ничего не беспокоит», – отметил Федор.

Федор Чалов, ЦСКА – «Сочи»Getty Images

Форма

«Спартак» понемногу, но оживает: Кононову привезли новичков, и игра стала чуть интереснее. «Ахмату» и «Туну» красно-белые забили восемь мячей: все пришлись на футболистов, которых в прошлом сезоне в команде не было. Судить по «Туну» очень сложно, ведь швейцарцы не представляют серьезную угрозу, но цифры есть цифры – Кононов одержал три победы подряд.

ЦСКА пока не обременен Лигой Европы, но команда теряет очки в чемпионате. Армейцы набрали хороший ход, однако едва не проиграли «Сочи». Красно-синие давили весь второй тайм, но в первом южане могли сделать результат. За ЦСКА говорит то, что Акинфеев не пропускает в трех матчах подряд.

Кто что сказал

Андре Шюррле, форвард «Спартака»: «Знаю, что ЦСКА – один из наших главных противников. Хочу забить Акинфееву в красно-белой форме. Не сомневаюсь: получится яркое зрелище. Во время матча с «Динамо» я уже узнал, что такое московское дерби. Поддержка была потрясающая: огромный баннер, пение».

Федор Чалов, форвард ЦСКА: «Сказать, что настрой у команды перед дерби боевой – значит, не сказать ничего. Подготовка проходит как обычно, думаю, к матчу мы подойдем в хорошей форме. О не самой удачной игре с «Сочи» мы забыли, все мысли только о поединке со «Спартаком». (официальный сайт ЦСКА)

Лицом к лицу

В последних трех домашних матчах «Спартак» дважды обыгрывал армейцев.

В прошлом сезоне противостояние осталось за ЦСКА – 1:1 и 2:0.

«Спартак» не забил только в одном из шести последних домашних матчей.

В последних четырех выездных матчах ЦСКА потерпел три поражения.

В последних девяти очных встречах у «Спартака» три победы, у ЦСКА – пять.

Новичок «Спартак» Андре Шюррле забил армейцам в ЛЧ-2014/15. Он отличился в Москве в составе «Вольфсбурга».

Аяз Гулиев («Спартак») и Федор Чалов (ЦСКА)Getty Images

Люди в черном

Изначально обслуживать встречу должен был Еськов, но Алексей получил травму. Его заменит Сергей Карасев.

«У Еськова надрыв ахиллова сухожилия. Восстановление при такой травме займет около месяца», – заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

В этом сезоне Карасев работал на двух матчах РПЛ: при нем «Урал» обыграл «Уфу» (3:2), а «Зенит» справился с «Оренбургом» (2:0). Встреча с участием чемпиона прошла со скандалом: Сергей ошибочно назначил пенальти в ворота оренбуржцев и ошибочно не поставил 11-метровый в ворота питерцев. После игры Карасев признал ошибки и извинился перед проигравшими.

На дерби будет использована система VAR.

В центре внимания

Герой

Не прошло и месяца, как Шюррле перешел в «Спартак», а немец уже стал лидером красно-белых. Андре не тренировался с «Боруссией» и пропустил предсезонку, но даже в таких кондициях выделяется в РПЛ. В трех последних матчах немец забил два мяча, сделал два ассиста и заработал пенальти. А еще он внезапно приехал в Россию мотивированным: чемпион мира выкладывается на полную и горит желанием забить Акинфееву.

Не факт, что у Андре получится, но его универсальность и техника помогут «Спартаку» разыграть козыри. Немец точно создаст момент для партнеров – останется только реализовать.

Неудачник

Капитанская повязка негативно отразилась на Джикии. Георгий почувствовал двойную ответственность и старается успеть везде. Ему приходится страховать опорную зону (этой позиции, кажется, у Кононова вообще не существует), а еще прибирать за Айртоном, который стабильно проваливается на фланге. Из-за этого Джикия не справляется с прямыми обязанностями и часто ошибается при выполнении искусственного офсайда. А армейцы хорошо пользуются такими подарками.

Георгий Джикия, «Спартак»Getty Images

Победа «Спартака»: 3,10

Ничья: 3,30

Победа ЦСКА: 2,50

Обе забьют за 1,88

Эта ставка полностью упирается в «Спартак». Красно-белые наладили игру в атаке, где солируют Шюррле и Бакаев. Тил здорово прессингует и уже отдал два ассиста в дебютном матче. Возможно, пока красно-белые выезжают на индивидуальных действиях, но эти герои действительно в порядке.

В обороне у Кононова все плохо. «Спартак» чудом не пропустил от «Сочи» в первом туре, а Максименко спас сухарь в дерби с «Динамо». Скромный «Тун» (дважды) и «Тамбов» пробивали красно-белых, не должно возникнуть проблем и у Чалова.

«Спартак» забьет первым за 2,20

В атаке красно-белых многое зависит от настроения лидеров, а на дерби желание будет максимальным. Плюс домашние трибуны, плюс обещанный аншлаг, плюс дикое желание доказать, что все под контролем.

ЦСКА же в этом сезоне слишком сухой, чтобы бежать в атаку первым – всего четыре мяча в пяти турах (и то два – «Оренбургу»).

Пенальти за 2,73

Камон, ребята, это же Карасев. Наилысейший арбитр РПЛ еще и самый принципиальный. Сергей никогда не будет думать, если появится вариант указать на точку. Например, в 11 матчах в 2019-м Карасев назначил шесть пенальти. Тем более что на матче будет VAR, а спорных эпизодов в дерби всегда предостаточно.

Кстати, в 2018-м Сергей работал на трех матчах «Спартака» и дважды поставил пенальти в ворота красно-белых.

Ориентировочные составы

«Спартак»

ЦСКА

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