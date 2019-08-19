Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принес извинения за свои слова после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата». Тогда коуч сине-бело-голубых назвал судейскую бригаду Алексея Матюнина «козлами».

«Футбол – это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов», – написал Семак.

Под постом собрались болельщики, настрочившие массу положительных комментариев. Под теми сообщениями, что пришлись ему по духу, Семак жмакнул сердечки – в том числе оставив отметку «Нравится» под этим постом: «Таких эмоциональных выражений в каждом матче уйма, но акцент делается только на тех, что попали в эфир (и то не на всех) – абсурд. Браво, что извинились, несмотря на откровенное убийство команды, но для болельщиков, Матюнин – все еще ****** [презерватив]».

«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью 0:0. Разбор всех ошибок бригады Матюнина – тут.

После шести туров на счету «Зенита» 14 очков, на счету «Ахмата» – 7.

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