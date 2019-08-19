Getty Images

Семак лайкнул комментарий, где фанат назвал Матюнина «********» [презервативом]

Семак лайкнул комментарий, где фанат назвал Матюнина «********» [презервативом]
Eurosport

1 час назадОбновлено 16 мин. назад

Зато извинился, что назвал судей козлами.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принес извинения за свои слова после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата». Тогда коуч сине-бело-голубых назвал судейскую бригаду Алексея Матюнина «козлами».

«Футбол – это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов», – написал Семак.

Под постом собрались болельщики, настрочившие массу положительных комментариев. Под теми сообщениями, что пришлись ему по духу, Семак жмакнул сердечки – в том числе оставив отметку «Нравится» под этим постом: «Таких эмоциональных выражений в каждом матче уйма, но акцент делается только на тех, что попали в эфир (и то не на всех) – абсурд. Браво, что извинились, несмотря на откровенное убийство команды, но для болельщиков, Матюнин – все еще ****** [презерватив]».

Туктамышева – об арбитре Матюнине: «Пусть он судит игры с участием «Тосно» и «Амкара»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте