Сначала Шюррле, потом Малком, а теперь еще и Рибери. Боссы РПЛ продолжают взрывать трансферный рынок и исполнять мечты болельщиков.

Агент Франка Рибери Жан-Пьер Берне не просто подтвердил переговоры с «Локо», но и отметил позитивный процесс встреч.

«Переговоры с «Локомотивом» находятся в более активной стадии. Проходят они хорошо. Все должно решиться до конца августа», – цитирует Берне Sport24.

Кто еще претендует на Франка

Джанлука ди Марцио набросил, что конкуренцию железнодорожникам составят «Динамо» и «Спартак», но информацию опроверг все тот же Sport24. А еще спортивный директор бело-голубых Роман Орещук.

Ранее сообщалось, что на звезду претендуют азиатские клубы, ПСВ и «Фиорентина». Но, кажется, все варианты отпали. Голландцы и итальянцы не в силах конкурировать в финансовом вопросе.

«Нам очень нравится Рибери, но на данный момент он рассматривает другие варианты продолжения карьеры. К сожалению, мы не можем предложить ту же зарплату, которую ему готовы платить арабские и русские клубы», – сказал президент «фиалок» Даниэле Праде.

Франк РибериGetty Images

Что хочет Рибери

36-летний футболист потребовал большой частный дом для себя и своей семьи, персональных водителя и переводчика, а также французскую школу для своих четырех детей. Рибери планирует получить от «Локомотива» двухлетний контракт и зарплату размером в 3,5 миллиона евро в год. Клуб настаивает на сезонном соглашении и окладе в 2,5 миллиона.

Франк – свободный агент. Он провел в «Баварии» 12 лет.

Рибери – лучший игрок мира-2013 по версии Рибери. Но тот «Золотой мяч» достался Роналду.

Летом «Локомотив» выкупил у «ПСЖ» Крыховяка, а еще пополнил состав бразильцем Мурило, игроком «Уфы» Живоглядовым и спас из «Зенита» Луку Джорджевича.

А вот мнение, что Рибери не особо нужен «Локомотиву»:

Русские клубы выставляют себя на посмешище ради старых звезд. «Локомотиву» не нужен Рибери

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