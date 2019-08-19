Мошенники развели Алану Мамаеву на 75 тысяч рублей – жена футболиста хотела купить футляр для помады
Девушка обратилась к перекупщикам, хотя футляр можно было приобрести легально и всего на 6 тысяч дороже.
Жена российского футболиста Павла Мамаева Алана стала жертвой мошенников.
По данным московского агентства новостей, Алана нашла в инстаграме объявление о продаже футляра для помады Louis Vuitton за 75 тысяч рублей. Переведя деньги продавцу, Мамаева так и не дождалась посылки, после чего обратилась в полицию. 18 августа было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
На оригинальном сайте Louis Vuitton такой футляр стоит всего на шесть тысяч дороже (81 тыс. рублей), но, видимо, пребывание мужа в исправительной колонии заставляет девушку экономить. Ранее Алана выставила на продажу автомобиль Павла, так как, по ее словам, отец мужа «забрал у семьи все деньги».
- Мамаев выйдет на свободу 6 ноября 2019 года.
- В октябре прошлого года Мамаев вместе с Александром Кокориным из «Зенита» стали участниками двух драк в центре Москвы, футболистам были предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ. Сейчас оба игрока отбывают наказание в колонии.
Больше 100 тысяч на виски. Тот самый чек Кокорина и Мамаева из «Кофемании»