Екатерина Бобкова, которая проходила свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказала, что ее пытались убить.

Короткое видеоинтервью с Бобковой опубликовал телеграм-канал Baza. По словам девушки, после дачи показаний в суде в ее жизни объявилась давняя подруга Татьяна и пригласила в Прагу. Екатерина согласилась, так как хотела отвлечься от неприятной истории, связанной с футболистами.

«Катя подробно рассказывает про события того майского вечера на балконе дома в Чехии – она приехала туда с подругой Татьяной к знакомым мужчинам. Прямо во время вечеринки девушка неожиданно упала на землю с высоты четвертого этажа», – пишет Baza.

Бобкова утверждает, что перед падением с балкона Татьяна пыталась заговорить с ней о Кокорине и Мамаева, но Екатерина отказалась. Затем ей дали выпить бокал вина, и она отключилась. Врачи предполагают, что перед падением с балкона Бобкову сперва ударили по голове, так как, падая на землю, она уже была без сознания.

Бобкова – та самая девушка, которая легла на водителя Виталия Соловчука, чтобы остановить его драку с футболистами.

Сейчас Кокорин и Мамаев отбывают наказание в исправительной колонии. Помимо потасовки с Соловчуком, они стали участниками еще одной драки – с чиновником Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсином.

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