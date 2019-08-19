Сайт объединения активных фанатов «Спартака» «Фратрии» подвергся атаке хакеров. Неизвестные получили доступ к странице и опубликовали заявление, в котором призвали покидать трибуны после 80-й минуты каждого матча.

В качестве аргумента было приведено нежелание руководства отстранить от должности главного тренера Олега Кононова.

«В ноябре 2018 года «Спартак» принял решение о назначении нового тренера команды. За практически целый год работы Олег Кононов не оправдал никаких ожиданий, чем вызвал большой резонанс и недовольство активных фанатов «Спартака». В связи с этим советом «Фратрии» было решено поставить вопрос ультимативно. На крайней встрече совета «Фратрии» были обсуждены последующие действия со стороны активных болельщиков «Спартака».

Олег КононовGetty Images

В связи со сложившийся обстановкой совет «Фратрии» принял единогласное решение о бойкоте с 80-й минуты абсолютно всех матчей «Спартака», включая сегодняшнее дерби. Мы призываем всех активных болельщиков поддержать данное решение и покидать все последующие матчи после 80-й минуты, невзирая на результат. Данный запрет будет активен до новых изменений в клубе и нового заявления совета», – было написано на сайте.

Однако позднее на сайте появилась другая запись, с просьбой не реагировать на предыдущее послание. «Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами!»

«Спартак» после пяти туров РПЛ идет на восьмом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

При этом у красно-белых есть матч в запасе: сегодня, 19 августа состоится дерби – «Спартак» – ЦСКА.

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