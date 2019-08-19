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«Фратрия» объявила о бойкоте матчей «Спартака» из-за Кононова. Оказалось, сайт атаковали хакеры
Пранк, над которым не успели посмеяться.
Сайт объединения активных фанатов «Спартака» «Фратрии» подвергся атаке хакеров. Неизвестные получили доступ к странице и опубликовали заявление, в котором призвали покидать трибуны после 80-й минуты каждого матча.
В качестве аргумента было приведено нежелание руководства отстранить от должности главного тренера Олега Кононова.
«В ноябре 2018 года «Спартак» принял решение о назначении нового тренера команды. За практически целый год работы Олег Кононов не оправдал никаких ожиданий, чем вызвал большой резонанс и недовольство активных фанатов «Спартака». В связи с этим советом «Фратрии» было решено поставить вопрос ультимативно. На крайней встрече совета «Фратрии» были обсуждены последующие действия со стороны активных болельщиков «Спартака».
Олег КононовGetty Images
В связи со сложившийся обстановкой совет «Фратрии» принял единогласное решение о бойкоте с 80-й минуты абсолютно всех матчей «Спартака», включая сегодняшнее дерби. Мы призываем всех активных болельщиков поддержать данное решение и покидать все последующие матчи после 80-й минуты, невзирая на результат. Данный запрет будет активен до новых изменений в клубе и нового заявления совета», – было написано на сайте.
Однако позднее на сайте появилась другая запись, с просьбой не реагировать на предыдущее послание. «Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами!»
- «Спартак» после пяти туров РПЛ идет на восьмом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
- При этом у красно-белых есть матч в запасе: сегодня, 19 августа состоится дерби – «Спартак» – ЦСКА.
Кононов должен был уйти сам. Теперь «Спартак» точно его вышвырнет