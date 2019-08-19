Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание главного тренера «Зенита» Сергея Семака о судьях, обслуживших матч петербургской команды с «Ахматом». В разговоре с помощниками Семак назвал Алексея Матюнина и его бригаду козлами.

«Пару слов о Семаке и козлах. Я всецело на стороне Семака. Не в том смысле, что судьи козлы. Тут я как подвластный только уголовно-административному кодексу РФ, а не дополнительно еще Комиссии по маразматике РФС, просто могу не выбирать выражений. Нет. Семака судить не за что. Его слова не предназначались судьям. Они стали известны случайно. Оскорбление – это только целенаправленное, адресованное конкретному человеку высказывание. Больше ничего. Мало того, Семак имел намерение не оскорбить, а напротив – избежать конфликта.

Как быть со словом «козлы»? Так же, как если бы оно было сказано на скамейке, в раздевалке, в бане, в машине. Во время секса. Никак. В раздевалке, например, тренер может сказать: умрите, а победу добудьте. И что? У нас законом призыв к самоубийству уголовно наказуем. Или слышали выражение, тоже мотивирующее: мяч до вратаря должен долетать рваный и в крови? Слышали. Так это чистый экстремизм. Откуда на нем возьмется кровь?

Это преступление лишь перед лицом бога. Бог же говорил: если ты прелюбодействовал с женщиной в сердце своем, то считай, что уже и реально тоже. А глава комитета РФС по маразматике Семен Андреев совсем не бог. Хотя он и думает иначе, и уже сулит Семаку кару. Нет, не бог и мегаломан Андрей Созин, 50-летний юнга в этом комитете среди власоухих старцев, тоже не архангел с огненным мечом.

Семак успокоил своего взвинченного помощника. И все. Вот если бы он сам сказал – на пресс-конференции, или в послематчевом интервью, или в камеру нарочно, как Конор Макгрегор, это было бы оскорбление. А так нет», – написал Уткин в телеграм-канале.

Игра между «Зенитом» и «Ахматом» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0.

Возможно, судья Матюнин допустил несколько результативных ошибок в пользу грозненского клуба.

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