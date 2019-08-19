На официальном сайте «Ростова» появилось фото травмы полузащитника Александра Зуева после матча с «Уфой». Футболист обвинил судью Евгения Турбина за то, что он не придал значения повреждению и не назначил пенальти.

«Я боролся за верховой мяч с несколькими соперниками, когда мне прилетел локоть в глаз. Пошла кровь, через некоторое время мне пришлось попросить о замене. Я удивился, когда он [судья] подошел и сказал: «Хватит валяться, не хочу много времени добавлять». Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что была борьба и он толком не видел эпизод.

Вчера было сильное кровотечение, а сегодня гематома, глаз заплыл. Хочу передать большой привет арбитру и извиниться, что слишком долго лежал. Мне жаль, что судье пришлось париться с добавленным временем», – цитирует 23-летнего Зуева официальный сайт «Ростова».

«Ростов» проиграл «Уфе» со счетом 0:2.

Это первое поражение команды Валерия Карпина в шести турах РПЛ.

(Фото: официальный сайт «Ростова»)

«Под сомнением карьера игрока и его жизнедеятельность». Врач оценил травму футболиста «Луча»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android