Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над ЦСКА в матче шестого тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Дерби легким не бывает. Приятно, что мы выиграли на своем стадионе при огромной поддержке наших болельщиков. Первый тайм был равным, а во втором были посильней, хотя конец игры был для нас непростой.

С каждой победой чувствую, что команда становится увереннее, каждый игрок чувствует уверенность. А если говорим про тренера – это моя работа. Критика… Не критика, а определенное давление идет. Это «Спартак», не я первый, не я последний тренер. «Спартак» в первую очередь должен выигрывать.

Для меня важен стиль. Я очень хочу, чтобы этот стиль был в «Спартаке». Стиль, который был, это даже система. И подбор игроков, и тренировочный процесс. Хочу, чтобы «Спартак» имел такой стиль, таких же игроков, которых мы ценим и вспоминаем вне зависимости от того, сколько им лет», – цитирует Кононова Sports.ru.

После шести туров «Спартак» идет на четвертом месте.

Команда Кононова отстает на 3 очка от лидирующего «Зенита».

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