Матч тура

Битва между «Спартаком» и ЦСКА получилась достойной дерби – три гола, дубль Жиго и сэйвы Максименко.

В первом тайме ЦСКА смотрелся лучше и атаковал, но не реализовал шансы и поплатился во второй половине встречи – защитник Жиго замкнул передачу Шюррле. Потом Фернандес сравнял счет после неудачного рикошета, но Жиго снова сыграл в нападении лучше, чем в обороне и оформил дубль.

«Спартак» получил три очка и поднялся на четвертое место. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на три пункта. Помимо петербуржцев, впереди «Локомотив» и «Краснодар».

Роман Зобнин («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА)Getty Images

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Фарм-клуб «Зенита» наконец-то забил, и не без косвенного участия Заболотного, которого все-таки выпихнули в «Сочи». Антон заработал пенальти, который реализовал Дмитрий Полоз. Но футболисты «Сочи» забили и в свои ворота – «Оренбургу» помог автогол Никиты Калугина.

Самарцы прервали четырехматчевую серию из поражений на стадионе «Урала» и не дали усомниться в победе – хозяева размочили счет только на 90-й минуте. Очередного красавца забил Александр Соболев, вышедший один на один с вратарем.

Кстати, на матче присутствовал героический экипаж Airbus A-321. Символический удар по мячу выполнил командир Дамир Юсупов, посадивший лайнер в кукурузном поле на ручном управлении.

Дамир Юсупов наносит первый удар по мячу в матче «Урал» – «Крылья Советов»Getty Images

«Краснодар» на кураже после «Порту» и на классе справился с новичком Премьер-лиги. На второй минуте, пока «Тамбов» не проснулся, забил Вандерсон, а Даниил Уткин на 79-й закрепил победу «быков».

Самый скандальный матч тура был сыгран в Петербурге. Переломным стал момент с участием Александра Ерохина, который выходил на один с вратарем, и Ризваном Уциевым. Арбитр Алексей Матюнин посчитал, что капитан «Ахмата» совершил фол последней надежды и свистнул, но мяч тем временем подхватил Сердар Азмун и отправил точно в ворота. Матюнин отменил гол и отправил Уциева в раздевалку.

Зенитовцы сердились из-за отмененного гола, гронзненцы – из-за красной карточки: даже при самом замедленном повторе неясно, был ли контакт. Когда «Зенит» забил еще раз, судьи усмотрели спорный офсайд, а еще в одном моменте, вероятно, не назначили пенальти.

Казанцы мучились с туляками до 72-й минуты – Евгений Марков ближе к концу матча все же пробил «Арсенал». Роман Шаронов порадовался и снова не удержался от ободряющей речи в раздевалке. Пресс-служба тоже не удержалась и выложила видео выступления в твиттер. Но лицо Шаронова пришлось прикрыть лицом Докампо. А вдруг в КДК не заметят?

Команда Карпина потерпела первое в сезоне поражение и опустилась со второго места на пятое. В нападении ростовчане играли вяло, а в защите не справились с неудержимым Игбуном, который и вколотил оба мяча. Матч был омрачен травмой Александра Зуева, которому заехали локтем по лицу в штрафной.

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Еще одно московское дерби состоялось в Петровском парке, и динамовцы начали его очень успешно. Новичку бело-голубых и экс-игроку «Боруссии» Филиппу потребовалось всего три минуты, чтобы забить в РПЛ – исполнение штрафного было виртуозным. Но на один гол немца дублем ответил Антон Миранчук.

Герой тура

Очень сложно выбирать между судьей Матюниным и спартаковским защитником Жиго, который затащил дерби. Матюнин серьезно всколыхнул информационное поле вокруг игры «Зенита» и «Ахмата»: даже сдержанный Семак за глаза назвал бригаду арбитров козлами, а потом лайкнул схожий комментарий болельщика в инстаграме. Фигуристка Туктамышева предложила Матюнину судить матчи прекративших существование клубов, а волейболист Спиридонов за это назвал ее чучелом.

Но с игровой точки зрения герой тура – определенно, Жиго с двумя голами в дерби. Защитник реализовал моменты лучше форвардов обеих команд и обошел нескольких топ-форвардов в бомбардирской гонке.

Самуэль Жиго («Спартак» – ЦСКА)Twitter

Лидеры РПЛ

1. «Зенит» – 14

2. «Локомотив» – 13

3. «Краснодар» – 13

4. «Спартак» – 11

5. «Ростов» – 11

6. ЦСКА – 10

...

15. «Сочи» – 3

16. «Оренбург» – 2

Бомбардиры

1. Александр Соболев («Крылья Советов») – 5 мячей

2. Артем Дзюба («Зенит») – 4 мяча

3. Эльдор Шомуродов («Ростов») – 4 мяча

4. Иван Игнатьев («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Жиго («Спартак») – 3 мяча

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