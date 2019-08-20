Главный и переломный момент вечера все однозначно упустили. Когда на «Открытие-Арену» спустилась дымка от фанатского сектора ЦСКА, все игроки «Спартака» сгрудились вокруг Олега Кононова.

Это был легальный тайм-аут, чтобы тренер объяснил им какие-то важные вещи на последние 15 минут. Понятное дело, что тактику как-то кардинально за эти секунды не перестроишь. Но Кононов сказал что-то вдохновляющее и мотивационное, наверняка еще очень штампованное в духе Аль Пачино из «Каждого воскресенья». Чтобы через минуту арбитр Карасев возобновил игру, а еще через полторы Жиго забил второй мяч с углового.

«Спартак», безусловно, был лучше во втором тайме и победил в дерби по делу. Но и ЦСКА не в блестящей форме все равно создал красно-белым проблемы. После каждого из пропущенных мячей армейцы хорошенько насели на ворота Максименко – в первом случае забили (спасибо поднятой перед голкипером ноге Джикии), во втором Жиго на адреналине заблокировал удар практически из вратарской.

ЦСКА не хватило ресурсов и энергии на этом отрезке чемпионата, чтобы додавить таких несобранных соперников, – по весне в подобных матчах у соперников Гончаренко не осталось бы ни шанса в финальные минуты. Поэтому, конечно, фанаты красно-белых сейчас радуются мимолетному триумфу, хотя дальше ситуация к лучшему не изменится.

Во-первых, это значит, что Олег Кононов не покинет «Спартак» даже в случае провала с «Брагой» и непопадания в групповой этап Лиги Европы. Победа над ЦСКА получилась уверенной и убедительной, чтобы на глазах у Леонида Федуна тренер заработал право на спокойную работу до зимнего перерыва. «Конечно, Кононов доказал состоятельность», – ответил после матча отец Федуна Арнольд. Вот теперь Олега точно никто не тронет, даже если он будет приходить в несчастливом пиджаке на каждый матч москвичей.

Во-вторых, какой же крутой Андре Шюррле. Немец несколькими матчами за «Спартак» превратил серую игру Кононова, которую невозможно было смотреть, во что-то симпатичное и относительно осмысленное. Андре на несколько уровней выше всех футболистов Премьер-лиги (посмотрим на Малкома после травмы), так что играть вместе с ним удовольствие что для Бакаева, что для Тила.

Андре Шюррле («Спартак»), Кирилл Набабкин (ЦСКА)Getty Images

В-третьих, сложение первых двух факторов неизбежно даст спад в осенней части сезона. Шюррле хорош на гипермотивации, но точно так же в России начинали зенитовские аргентинцы Манчини. Например, тот же Друисси показывал чудеса коннекта с Кокориным, отдал две голевые со «Спартаком» (шестой матч в России) и замолчал до конца календарного года. Уберите сейчас из состава красно-белых германского чемпиона мира, и вы получите тот же кононовский атакующий футбол, которым коуч кормил фанатов 10 месяцев предыдущей работы.

Не нужно превращать победу над врагом в показатель работы тренерского штаба. Первый гол начал сам Жиго дриблингом со своей трети, и это невозможно наиграть на подготовительных занятиях, второй – результат углового. «Спартак» – лидер РПЛ по голам со штрафных и угловых (уже три банки за шесть туров), но столько же, например, со стандартов в России забил и «Тамбов». Считаете ли вы Александра Григоряна мастером постановки подобных ситуаций? Тогда почему нужно превозносить равного ему Кононова?

К сожалению, спартаковского тренера на пресс-конференциях спрашивают про уверенность, стиль, график и психологическую раскрепощенность, хотя лучше бы задать другие вопросы. Например, почему в дерби главным плеймейкером и одновременно бомбардиром стал центральный защитник? Нормально ли, что Гончаренко полностью переиграл Кононова в первом тайме? Нормально ли, что 35-летний Ещенко сделал всего на один ключевой пас меньше чемпиона мира Шюррле? И таких претензий Олегу Георгиевичу даже после победы в дерби можно набрать полно. Представьте, сколько накопится не после четырехматчевой успешной серии, а после хотя бы двух поражений.

Олег Кононов, «Спартак»Getty Images

ЦСКА всегда думал в стратегическом направлении и примерял действия на несколько шагов вперед – что будет, если продать Головина сейчас, а не через пару сезонов? А если Чалова не отпускать в Англию, а с ним заехать в Лигу чемпионов? А если не увольнять Гончаренко за провал, а дать ему спокойно поработать, затащит ли он команду обратно в ЛЧ?

У «Спартака» так не получалось никогда. Сейчас уже двое инсайдеров – «СЭ» и Карпов из «Бизнес ONLINE» – за месяц написали, что после Кононова «Спартак» схантит Черчесова. Это вполне себе стратегическая идея, но сейчас все наоборот радуются сиюминутным успехам. На такой волне болельщики на «Открытие-Арене» согласятся и на продление Кононова, лишь бы раз за разом побеждать в дерби. А нужно лишь спокойно оценить игру и признать – с ЦСКА было хорошо, но дальше может быть хуже.

«Спартак» – ЦСКА – 2:1

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