В твиттере «Спартака» появилось видео после победы над ЦСКА в московском дерби.

Футболисты чествовали Самуэля Жиго как героя – 25-летний защитник оформил дубль в ворота Игоря Акинфеева и обеспечил команде победу. С подачи забравшегося на стол Андре Шюррле игроки стали скандировать имя Жиго.

«Спартак» выиграл у ЦСКА на «Открытие Арене» со счетом 2:1, за ЦСКА забил Марио Фернандес.

У Жиго три забитых мяча в сезоне. Чаще него в сезоне РПЛ забивали только Соболев, Шомуродов и Дзюба.

Красно-белые поднялись на четвертое место турнирной таблицы. Отставание от «Зенита» составляет три очка.

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