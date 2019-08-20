На видео из раздевалки «Спартака» Жиго чествуют как героя и скандируют его имя
Самуэль заслужил почет!
В твиттере «Спартака» появилось видео после победы над ЦСКА в московском дерби.
Футболисты чествовали Самуэля Жиго как героя – 25-летний защитник оформил дубль в ворота Игоря Акинфеева и обеспечил команде победу. С подачи забравшегося на стол Андре Шюррле игроки стали скандировать имя Жиго.
- «Спартак» выиграл у ЦСКА на «Открытие Арене» со счетом 2:1, за ЦСКА забил Марио Фернандес.
- У Жиго три забитых мяча в сезоне. Чаще него в сезоне РПЛ забивали только Соболев, Шомуродов и Дзюба.
- Красно-белые поднялись на четвертое место турнирной таблицы. Отставание от «Зенита» составляет три очка.
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