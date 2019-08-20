Переходы Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин», а следом в «Зенит» обрастают любопытными подробностями. Если верить электронной системе регистрации переходов, оба трансфера были оформлены за символические деньги.

«Дата регистрации трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 28.06.2019 с фиксацией оплаты до 1.08.2019 года в размере 50 000 рублей согласно п.5 трансферного контракта.

Дата регистрации трансфера Сутормина из «Рубина» в «Зенит» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 08.07.2019 с фиксацией оплаты до 1.08.2019 года в размере 50 000 рублей согласно п.5 трансферного контракта», – приводит данные системы журналист Василий Конов в телеграм-канале.

Журналист и блогер Василий Уткин предлагает смотреть на дело Сутормина шире.

«Про то, что получается с FIFA Fair Play, понятно. Свободные деньги, которые можно достать из кармана на еще одного футболиста – очевидно. Но ведь есть еще и солидарная выплата. Это сумма от перехода профессионального игрока, которую получает на протяжении всей карьеры воспитавшая его школа и тренер. Это не фиксированная сумма, она исчисляется по коэффициенту и делится пополам. Мало того: по современным законам эта сумма немедленно отчисляется от сделки в РФС.

Академия «Строгино» получила за подготовку игрока примерно полведра мороженого «Баскин Роббинс». Другую половину ложкой отложил в пластмассовый судок из-под захваченного на работу обеда и унес домой главный тренер соответствующего возраста. Бегом унес, чтоб не растаяло. Праздник в академии! Праздник в семье! И школа, и тренер преисполнены готовности и желания работать дальше на благо российского футбола! ВЫ ПРОСТО УБИВАЕТЕ ФУТБОЛ НА КОРНЮ. ВОТ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ», – написал Уткин в телеграм-канале.

Срок пребывания Сутормина в «Рубине» составил 10 дней.

Перед этим он подписал с казанцами 4-летний контракт.

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