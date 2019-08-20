«Зенит» и «Рубин» заплатили за Сутормина по 50 тысяч рублей. Как такое возможно и кому это выгодно?

Что случилось?

20 августа журналист Василий Конов опубликовал информацию, сделавшую самую мутную трансферную историю этого лета (переход Алексея Сутормина сперва из «Оренбурга» в «Рубин», а затем из «Рубина» – в «Зенит») еще запутаннее. Согласно электронной системе регистрации переходов РПЛ, и «Рубин», и «Зенит» заплатили за Сутормина по 50 тысяч рублей. При этом авторитетный сайт Transfermarkt сообщает, что «Рубин» выложил за Алексея 2 млн евро, а «Зенит» – 3 млн.

Почему это важно?

Сразу по нескольким причинам. Первую озвучил бывший президент «Локомотива» Илья Геркус: «Мне не очень понятна эта история, клуб должен быть заинтересован, чтобы сумма была приближена к рыночной изначально. Иначе выглядит это как уклонение от чего-то».

Вторую – блогер и журналист Василий Уткин. Журналист вспомнил о практике солидарных выплат – это деньги, которые за трансфер(ы) Сутормина получат воспитавшие его академии и клубы: «Строгино», «Химки», «Зенит» и «Волгарь». Учитывая, что на бумаге за Сутормина были заплачены копейки, футбольные школы тоже получат копейки. «Академия «Строгино» получила за подготовку игрока примерно полведра мороженого «Баскин Роббинс», – возмутился Уткин.

А есть документы, подтверждающие сказанное?

Есть – их опубликовало издание «БИЗНЕС Online». Вот официальный документ, который генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов направил в футбольный клуб «Волгарь». В нем сказано, что за воспитание Сутормина «Волгарь» получит 494 рубля.

«Таким образом, за подготовку Сутормина академии «Строгино», «Химок», «Зенита», а также астраханский «Волгарь», где он играл, получат на всех 5500 рублей от «Рубина» и «Зенита» (по 2750 рублей с каждого клуба)», – пишет «БО».

Почему «Зенит» не забрал Сутормина напрямую у «Оренбурга»?

Логичный вопрос, на который нет однозначного ответа. Наиболее приближенной к правде выглядит следующая версия: «Зенит» долго вел Сутормина, игрок нравился главному тренеру команды Сергею Семаку. Затем «Рубин» неожиданно проявил расторопность и действительно предложил за Алексея 2 млн евро.

«Зенит», по данным «БО», решил вопрос на уровне руководства «Газпрома»: после вмешательства компании, которая спонсирует и чемпионов России, и «Оренбург», все договоренности оренбуржцев с «Рубином» потеряли силу. Учитывая, что на тот момент казанцы еще не произвели никаких траншей, клубы придумали схему с двумя выплатами по 50 тысяч, хотя обсуждались и другие варианты: например, аренда Сутормина из Казани в Питер или аннулирование его трансфера в «Рубин».

Алексей СуторминGetty Images

Фактически, клубы могли прогнать через официальные бумаги любую сумму – хоть один рубль, хоть все те же 2-3 млн евро. Но чем больше сумма, тем больше расходы, связанные с налогами и банковскими комиссиями – поэтому «Оренбург», «Рубин» и «Зенит» остановились на скромных 50 тысячах.

«Зенит» мог занизить сумму, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей

В этом уверен футбольный агент Алексей Сафонов: «Мы в России живем, чего удивляться? Как систему обошли? Я могу кому-то квартиру подарить, например. Элементарно ушли от налогов. Я хозяин клуба, могу отдать игрока бесплатно, могу за рубль, а могу за двадцать миллионов продать. Обошли финансовый фэйр-плей. Обидно, что в этих схемах страдают воспитавший клуб, детская школа, которые получают определенный процент. Здесь получат символические десять рублей. Но бумага все стерпит, как говорится».

А вот что по трансферу Сутормина рассказал Eurosport известный агент Дмитрий Селюк, который тоже затронул тему финансового фэйр-плей: «Любой трансфер кому-то выгоден. Случай Сутормина – это самое меньшее, что происходит на трансферном рынке. Да и не только на рынке. Раньше все писали: одна тысяча долларов зарплата. Хотя все прекрасно понимают, что за тысячу никто играть не будет.

Есть такое понятие, как финансовый фэйр-плей. К сожалению, фэйр-плей – он не совсем фэйр. Почему? Потому что в Англии, например, телевидение платит клубам по 100-150 миллионов евро (самые средние получают 50-60), а в России – по 2-3 миллиона. И как тут выдерживать финансовый фэйр-плей? Как ты можешь показать, что ты зарабатываешь? Покажите мне в России футбольные клубы, которые зарабатывают.

Цифры по Сутормину – это тоже может быть специальный вброс. Кто знает точно, что все было именно так? Любая сделка регистрируется в РФС. Здесь уже вопрос к Куликову [Дмитрий говорит про руководителя Департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова – прим. Eurosport]: как регистрируется футболист, который куплен за 50 тысяч рублей?»

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