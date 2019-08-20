«Волгарь» из Астрахани пошутил над суммой, которую клуб получит за переходы Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» и из «Рубина» в «Зенит».

В официальном твиттере «Волгаря» появилась картинка грустного котенка, который тянет из пустой коробки один-единственный кусочек картофеля фри. Ранее был опубликован официальный документ, согласно которому трансфер Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» пополнит казну «Волгаря» на 494 рубля.

28 июня 2019 года генеральным спонсором «Волгаря» стала компания «Газпром переработка».

Клуб из Астрахани выступает в зоне «Юг» первенства ПФЛ.

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