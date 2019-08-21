Говорят, «Зенит» купил Сутормина за 50 тысяч рублей. Но реальных доказательств – ноль

Утром 20 августа журналист Василий Конов запостил в своем телеграм-канале информацию, что этим летом «Рубин» и «Зенит» заплатили за полузащитника «Оренбурга» Сутормина по 50 тысяч рублей. «Даже я могу себе его позволить», – иронизировал Конов в начале сообщения, но в конце все же серьезно обратился к клубам и лиге с просьбой прояснить ситуацию.

Благодаря репостам инсайд Василия неплохо разошелся по мессенджеру и медиа – сейчас там больше 33 тысяч просмотров. Всего на канале Конова – 16 тысяч подписчиков, то есть пост получился крайне виральным.

Чуть позже казанское издание «БИЗНЕС Online» выложило письмо со всеми печатями и подписями, которое подтверждает, что «Рубин» купил Сутормина у «Оренбурга» именно за 50 тысяч рублей. А дальше началось самое увлекательное. «Такое же письмо существует и со стороны «Зенита» с аналогичной выплатой», – написано в материале БО. Вот только скана этого документа почему-то нет. Когда предоставить аналогичное письмо попросили Василия Конова, он тоже внезапно съехал с темы. «Документы все есть, иначе бы не писал. Но обещал не выкладывать», – заявил журналист. Ну серьезно? «Обещал»? Это разве инсайдерский подход?

На самом деле, этот документ так и не будет нигде выложен по одной простой причине – «Зенит» безупречно ретуширует подобные трансферы, чтобы обходить финансовый фэйр-плей. Даже если в Петербурге правда отдали за Сутормина 50К, прямых публичных пруфов не найдется. Как не будет и доказательств, что Миллер звонил боссам Татарстана с требованием срочно уступить Семаку полузащитника с русским паспортом.

Алексей Сутормин в матче против «Краснодара»Getty Images

Питер научился гениально оптимизировать расходы и доходы еще в 2014-м, когда УЕФА впервые обратила внимание, что российский клуб как-то подозрительно много тратит. Стоит напомнить: именно тогда «Зенит» чудесным образом приобрел Гарая у «Бенфики» за 6 млн евро. И этот трансфер намного более подозрительный, чем переход Сутормина: во-первых, португальцы обычно жадные, а тут отдали за гроши, во-вторых, по Transfermarkt Эсекьель стоил 20 млн евро, в-третьих, аргентинец был финалистом ЧМ, в-четвертых, на него претендовали гранды типа «Баварии» и английских топов, но Гарай почему-то уехал в Россию.

Но даже тогда европейские детективы (в том числе Football Leaks) не обнаружили в этой суперстранной сделке ничего противоправного. Кроме того, тем же летом 2014-го «Зенит» продал «Динамо» Томаша Губочана: на Transfermarkt до сих пор висит значок «?» в графе стоимость – уникальный случай для этого ресурса.

Такая же история и с Суторминым – «Зенит» блистательно владеет всеми финансовыми схемами и тщательно следит за конфиденциальностью. Поэтому к «Рубину» пришли с пруфами, а к основному проекту «Газпрома» никто даже не постучится – банально не с чем. Остается лишь возмущаться в соцсетях, что школа, воспитавшая Алексея, получит копейки. Но «Зениту» на это глубоко плевать – его волнует лишь правильная бухгалтерия, а остальное вторично.

Теперь надо выяснить главное: а кто предоставил журналисту доступ к электронной системе управления соревнованиями? Кому выгоден такой эффектный слив спустя полтора месяца после скандального перехода? Может, тем, у кого «Зенит» недавно перехватил Кругового? Или тем, кому не продали Джорджевича, предпочтя другую московскую команду? Или тем, кто недавно уступил в дерби и хочет избавиться от негативного информационного фона вокруг своего клуба? Или тем, за кого страстно болеет инсайдер Василий Конов?

Кажется, все поняли о ком речь и кто сейчас наслаждается бурлением в медиа. Но доказательств, как и в случае с «Зенитом», не будет.

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