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Арбитр РПЛ Карасев: «Играю на гитаре, хочу сколотить рок-комнаду. Лучше, чем в интернете сидеть»

Арбитр РПЛ Карасев: «Играю на гитаре, хочу сколотить рок-комнаду. Лучше, чем в интернете сидеть»
Eurosport

13 мин. назад

Арбитры чемпионата России – разносторонние люди. Еще бы судили нормально.

Судья Сергей Карасев рассказал об увлечениях в свободное от футбола времени.

«Играю на электрогитаре, в этом ищу позитив. Люблю тяжелую музыку и с нового года возобновил занятия на гитаре. Выбираю время и раз в неделю занимаюсь с преподавателем – гитаристом группы Catharsis.

У меня три гитары, так что, можно сказать, уже немного коллекционер. Это отвлекает, снимает стресс. Очень хотелось бы научиться хорошо играть и сколотить какую-то свою рок-команду. Надо искать вот какой-то такой способ отдыха каждому, а не читать интернет», – цитирует Карасева Sport24.

  • С 2008 года Карасев судит матчи РПЛ.
  • Сергей получил категорию ФИФА в 2010 году.

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