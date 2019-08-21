Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал трансфер Алексея Сутормина. По информации «Бизнес Оnline», «Рубин» заплатил за переход 50 тысяч рублей, а после за те же деньги отдал игрока «Зениту».

«Для нас хорошо, что в итоге он перешел не в какую-то рядовую команду, а в клуб, который является чемпионом России. Для нас уже это является определенным имиджевым приобретением. Я думаю, что мы выровняем эту ситуацию за счет будущего сотрудничества наших команд. Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, чего теперь делать», – цитирует Кияев ТАСС.

Сутормин перешел в «Рубин», но в этом же трансферном окне оказался в Питере.

В Казани Алексей провел всего 10 дней.

Говорят, «Зенит» купил Сутормина за 50 тысяч рублей. Но реальных доказательств – ноль

Качай приложение Eurosport для iOS или Android