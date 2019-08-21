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Президент «Оренбурга» – о Сутормине: «Игрок имеет право уйти без компенсации. Так уж договорились»
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Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал трансфер Алексея Сутормина. По информации «Бизнес Оnline», «Рубин» заплатил за переход 50 тысяч рублей, а после за те же деньги отдал игрока «Зениту».
«Для нас хорошо, что в итоге он перешел не в какую-то рядовую команду, а в клуб, который является чемпионом России. Для нас уже это является определенным имиджевым приобретением. Я думаю, что мы выровняем эту ситуацию за счет будущего сотрудничества наших команд. Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, чего теперь делать», – цитирует Кияев ТАСС.
- Сутормин перешел в «Рубин», но в этом же трансферном окне оказался в Питере.
- В Казани Алексей провел всего 10 дней.
Говорят, «Зенит» купил Сутормина за 50 тысяч рублей. Но реальных доказательств – ноль