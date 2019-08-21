Защитник Данил Круговой стал футболистом санкт-петербургского «Зенита».

Экс-игрок «Уфы» подписал пятилетний контракт с сине-бело-голубыми. Круговой – воспитанник питерского клуба, в академию «Зенита» он пришел в шестилетнем возрасте.

«Зенит» тут же отдал 21-летнего Данила в аренду обратно в «Уфу». «В «Уфе» Круг будет играть под вторым номером. Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Данила с возвращением в нашу команду и желает больших успехов в нашем клубе!» – потроллила футболиста пресс-служба башкирской команды.

«Чемпионат» уточнил, что годовая зарплата Кругового в «Зените» составит около 500 тысяч евро.

«Бизнес ONLINE» добавил, что за игрока питерский клуб заплатил «Уфе» 2 миллиона евро и 0,5 млн евро бонусов.

В прошлом сезоне Круговой провел 9 матчей в Премьер-лиге и забил 1 мяч. В этом чемпионате России защитник не провел ни одной встречи.

«Уфа» и «Зенит» проведут очный матч в следующем туре РПЛ. Стартовый свисток – 24 августа в 16:30 по московскому времени.

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