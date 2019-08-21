Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал про опыт общения с камерунским форвардом Самюэлем Это’О – футболисты вместе выступали за махачкалинский «Анжи».

– Как игралось с Это’О?

– Хорошо. Игра, когда он сидел на скамейке, а я вышел, была одна из самых важных для команды – мы бились за еврокубки. Нам нужна была только победа.

– Удалось понять, что за человек Это’О?

– Общительный, интересный. Порой по часу сидели в раздевалке и разговаривали, но не могу сказать, что мы прям друзья. Хотя однажды он мне помог. Во времена Виллаш-Боаша я был очень недоволен, что не играю. Помню, просил Это’О найти мне команду – вдруг, кто-то меня хочет. Он сказал, что поспрашивает. И вот несколько дней назад мне рассказали, что Это’О реально за меня просил. Убеждал: «Молодой парень, сильный, играл в «Сампдории» со мной». Представляете? Зря я думал, что Это’О не помогал.

– Разговаривали с ним о России?

– Было смешно, когда я спросил его, помнит ли он что-нибудь на русском. Это’О ответил: «Зарплата», – приводит слова Джорджевича «Чемпионат».

Это’О выступал за «Анжи» в 2011-2013 годах.

Зарплата камерунца в махачкалинском клубе составляла около 20 млн евро в год.

Это’О: «Не могу сравнить Жозе и Пепа. Один не выиграл ЛЧ с «Баварией», другой сделал это с «Порту»

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