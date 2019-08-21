Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера «Зенита» Сергея Семака на два матча российской Премьер-лиги, один из которых – условно.

Семак был наказан за оскорбительные высказывания в адрес арбитра Алексея Матюнина после игры с грозненским «Ахматом». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. Матч между «Зенитом» и «Ахматом» прошел в Санкт-Петербурге 17 августа и завершился со счетом 0:0. После финального свистка Семак активно беседовал с судейской бригадой. Во время трансляции было слышно, как 43-летний специалист оскорбил главного арбитра и его ассистентов.

«За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать Семака на два матча РПЛ и оштрафовать на 100 тысяч рублей. В следующем матче будет реальное исполнение, потом один матч станет условным. Ему назначен испытательный срок, если такое поведение не повторится, то условный матч исчезнет», – сказал Григорьянц.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 14 очков после шести матчей. «Ахмат» идет десятым, имея в активе семь очков.

Семак пропустит матч с «Уфой» и вернется к игре со «Спартаком».

Семак лайкнул комментарий, где фанат назвал Матюнина «********» [презервативом]

Качай приложение Eurosport для iOS или Android