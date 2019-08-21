Российская поп-певица Ольга Бузова сообщила, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов прислал ей приватное сообщение.

«Премьера клипа! Мне тут Федя написал: «Оля, как ты это делаешь?» Учись! Мастер!» – написала Бузова в инстасторис. Слова певицы приводит сайт Ura.ru.

В прошлом месяца Смолов и Бузова приняли участие в шоу «Comment Out», в ходе которого футболист натер в рот певице морковь.

Смолов выступает за «Локомотив» с лета прошлого года.

Ранее Федор играл за «Краснодар», «Урал», «Анжи», «Фейенорд» и московское «Динамо».

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