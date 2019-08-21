Известный агент Дмитрий Селюк считает, что российская Премьер-лига нуждается в модернизации. По словам агента, на стадионах РПЛ нужно разрешить продажу пива, а команды должны приглашать больше футболистов из Азии.

«Нужно принимать законы, разрешающие на стадионах пиво и любую рекламу, чтобы клубы могли зарабатывать. Это очень важно. Кроме того, нужно отменить лимит на легионеров. Это привело бы в Россию, например, китайцев. Россия граничит с Китаем. Допустим, за «СКА-Хабаровск» точно могли бы играть несколько китайцев или японцев.

В таком случае Китай закупил бы телевизионные права на РПЛ. Почему все покупают права на АПЛ? Понятно, что это просто смотрибельный чемпионат. Но есть и второй момент: все страны могут найти в Англии своих футболистов, игроков своих сборных. А в России играет условный Иванов против условного Петрова. Кому в мире интересно покупать, скажем, игру «Оренбург» – «Уфа»? Или «Тамбов» – «Крылья Советов»? Никому.

Нужна новая стратегическая политика. Я уверен, что с приходом Дюкова в этом направлении многое поменяется, но именно вы – журналисты и телевизионщики – должны поднимать эти вопросы. От вас многое зависит. Если вы будете поднимать эти темы, то многое изменится. А если вы будете молчать, чтобы не сказать чего-то плохого про «Спартак» или «Зенит», то все останется как есть», – заявил Селюк в беседе с корреспондентом Eurosport.ru Тимофеем Яценко.

Самый известный клиент Селюка – трехкратный чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» Яя Туре.

В турнирной таблице РПЛ-2019/20 лидирует «Зенит», следом за действующими чемпионами идут «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» и «Ростов».

Игрок «Тамбова»: «Мы никогда не виделись с Селюком, он не видел моей игры, но он мой агент»

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