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Селюк: «Все страны найдут в АПЛ своих игроков. А в РПЛ играет условный Петров против Иванова»

Селюк: «Все страны найдут в АПЛ своих игроков. А в РПЛ играет условный Петров против Иванова»
Тимофей Яценко

24 мин. назад

Агент Яя Туре призывает дать клубам новые возможности, чтобы они могли зарабатывать.

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что российская Премьер-лига нуждается в модернизации. По словам агента, на стадионах РПЛ нужно разрешить продажу пива, а команды должны приглашать больше футболистов из Азии.

«Нужно принимать законы, разрешающие на стадионах пиво и любую рекламу, чтобы клубы могли зарабатывать. Это очень важно. Кроме того, нужно отменить лимит на легионеров. Это привело бы в Россию, например, китайцев. Россия граничит с Китаем. Допустим, за «СКА-Хабаровск» точно могли бы играть несколько китайцев или японцев.

В таком случае Китай закупил бы телевизионные права на РПЛ. Почему все покупают права на АПЛ? Понятно, что это просто смотрибельный чемпионат. Но есть и второй момент: все страны могут найти в Англии своих футболистов, игроков своих сборных. А в России играет условный Иванов против условного Петрова. Кому в мире интересно покупать, скажем, игру «Оренбург» – «Уфа»? Или «Тамбов» – «Крылья Советов»? Никому.

Нужна новая стратегическая политика. Я уверен, что с приходом Дюкова в этом направлении многое поменяется, но именно вы – журналисты и телевизионщики – должны поднимать эти вопросы. От вас многое зависит. Если вы будете поднимать эти темы, то многое изменится. А если вы будете молчать, чтобы не сказать чего-то плохого про «Спартак» или «Зенит», то все останется как есть», – заявил Селюк в беседе с корреспондентом Eurosport.ru Тимофеем Яценко.

  • Самый известный клиент Селюка – трехкратный чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» Яя Туре.
  • В турнирной таблице РПЛ-2019/20 лидирует «Зенит», следом за действующими чемпионами идут «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» и «Ростов».

Игрок «Тамбова»: «Мы никогда не виделись с Селюком, он не видел моей игры, но он мой агент»

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