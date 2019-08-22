У российского футболиста Павла Мамаева, который отбывает наказание в исправительной колонии, обнаружен долг за неуплату налогов.

Как сообщает «Московский комсомолец», который ссылается на Федеральную службу судебных приставов, по выходу из колонии Мамаев заплатит 434 тысячи рублей. Такое решение еще в 2018 году вынес Черемушкинский суд на основании обнаружения у футболиста «недоимок по налогам на имущество, а также транспортный налог». Отмечается, что все это время Мамаев не платил налоги.

Мамаев и его друг Александр Кокорин находятся в колонии с 4 июля. Спортсмены были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.

Мамаев выйдет на свободу 6 ноября 2019 года, Кокорин – 7 декабря.

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