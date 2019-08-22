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Мамаев попался на неуплате налогов. После выхода из колонии он заплатит 434 тысячи рублей

Мамаев попался на неуплате налогов. После выхода из колонии он заплатит 434 тысячи рублей
Eurosport

47 мин. назад

В семье Мамаевых одна проблема идет за другой.

У российского футболиста Павла Мамаева, который отбывает наказание в исправительной колонии, обнаружен долг за неуплату налогов.

Как сообщает «Московский комсомолец», который ссылается на Федеральную службу судебных приставов, по выходу из колонии Мамаев заплатит 434 тысячи рублей. Такое решение еще в 2018 году вынес Черемушкинский суд на основании обнаружения у футболиста «недоимок по налогам на имущество, а также транспортный налог». Отмечается, что все это время Мамаев не платил налоги.

Мамаев и его друг Александр Кокорин находятся в колонии с 4 июля. Спортсмены были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.

  • Мамаев выйдет на свободу 6 ноября 2019 года, Кокорин – 7 декабря.
  • Ранее мошенники обманули жену Мамаева Алану на 75 тысяч рублей – девушка хотела купить себе футляр для помады.

Девушка, проходившая свидетельницей по делу Кокорина и Мамаева, рассказала, что ее пытались убить

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