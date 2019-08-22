«Рубин» выставил картонную фигуру Сутормина на аукцион и выручил 85 тысяч рублей
Гении маркетинга и СММ.
«Рубин» продал на аукционе картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, которая присутствовала на презентации команды перед стартом сезона.
«Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! Ждем ваши предложения в реплаи!
P.S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать», – написала пресс-служба «Рубина».
За картонную фигуру 25-летнего футболиста действительно начались торги, которые закончились на отметке в 85 тысяч рублей. Это дороже, чем трансфер реального Сутормина за 50 тысяч.
- «Рубин» воспользовался ситуацией с переходом Сутормина из «Оренбурга» сперва в Казань, а затем в «Зенит»: медиа выяснили, что петербургская и казанская команды заплатили за трансфер по 50 тысяч рублей.
- На Transfermarkt переход оценивался в 2 и 3 миллиона евро соответственно.
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