«Рубин» продал на аукционе картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, которая присутствовала на презентации команды перед стартом сезона.

«Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! Ждем ваши предложения в реплаи!

P.S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать», – написала пресс-служба «Рубина».

За картонную фигуру 25-летнего футболиста действительно начались торги, которые закончились на отметке в 85 тысяч рублей. Это дороже, чем трансфер реального Сутормина за 50 тысяч.

«Рубин» воспользовался ситуацией с переходом Сутормина из «Оренбурга» сперва в Казань, а затем в «Зенит»: медиа выяснили, что петербургская и казанская команды заплатили за трансфер по 50 тысяч рублей.

На Transfermarkt переход оценивался в 2 и 3 миллиона евро соответственно.

Подробнее о Сутормине:

«Зенит» и «Рубин» заплатили за Сутормина по 50 тысяч рублей. Как такое возможно и кому это выгодно?

Говорят, «Зенит» купил Сутормина за 50 тысяч рублей. Но реальных доказательств – ноль

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