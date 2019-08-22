Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как справляется с негативными комментариями в соцсетях. 32-летний футболист упомянул, что фолловеры подозревали его в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«В один прекрасный момент я понял, что не надо никому ничего доказывать. Зачем? Пишите дальше! Одно время вообще ходили слухи, что я голубой. Только было другое слово – ******* [гей]. И об этом начали постоянно писать. Что мне надо было сделать? Просто представьте мое состояние. Один дурак компьютерный такое написал, а люди подхватили, и дошло до того, что про это стали писать статьи. Как мне надо было реагировать? О чем вы вообще, ребята?! Я никак не реагировал, ушел от этого, и тема просто исчезла.

Говорят, что женитьба мешает футболистам? Я не знаю. Кому-то, наверное, реально мешает, но у меня это не так. С рождением второй дочки у меня, наоборот, произошел эмоциональный прилив. Я прихожу домой и вообще забываю обо всех проблемах. Когда я вижу ребенка и играю с ним, мне это ежедневно добавляет положительных эмоций. Для меня дом и семья — это очень важный момент. Ты должен приходить домой и реально отдыхать. Тебя не должны теребить какие-то проблемы и так далее. Должна быть нормальная, спокойная, положительная обстановка.

. Это, кстати, было одним из моих правил для Насти. Мы с ней поговорили и друг друга прекрасно понимаем, у нас прекрасное взаимопонимание. Хотя очень тяжело живется, когда и ей так же пишут в соцсети такую грязь про меня. Но у меня на самом деле уже иммунитет на это. Мочат меня в соцсетях – ну и хрен с ним! Я даже не читаю комментарии. Если бы я реагировал и заморачивался по этому поводу, то я бы уже не жил. Наверное, спрыгнул бы с окна. Но я живу и радуюсь жизни», – сказал Тарасов в интервью для YouTube-канала

Тарасов покинул «Локомотив» после сезона-2018/19 и остается без клуба.

Ранее Дмитрий говорил, что рассмотрит варианты даже из ФНЛ.

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