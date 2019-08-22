ФИФА поздравила капитана сборной России Артема Дзюбу с 31-летием и назвала нападающего «Зенита» настоящим героем.

«С днем рождения настоящего героя сборной России на чемпионате мира 2018 года! Отпразднуйте с Артемом Дзюбой, еще раз посмотрев три его гола на домашнем турнире», – написано в твиттере ФИФА. В видеонарезке представлены голы Дзюбы в ворота Саудовской Аравии, Египта и Испании.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила будущим серебряным призерам – хорватам.

С «Зенитом» Дзюба выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок.

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