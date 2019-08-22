Дзюба прошел поздравительный тоннель в шлеме и хоккейных трусах
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба творчески подготовился к традиционному тоннелю от товарищей по команде в честь дня рождения.
22 августа форвард празднует 31-летие, и перед прохождением тоннеля он облачился в хоккейную амуницию: шлем и хоккейные трусы. Это сделано, чтобы обезопасить себя от шутливых пинков и тычков одноклубников.
- Игроки «Зенита» устраивают тоннель для новичков и именинников.
- Петербуржцы лидируют в чемпионате России. 24 августа они сыграют на выезде с «Уфой» в рамках седьмого тура.
«С днем рождения настоящего героя сборной России на ЧМ-2018!» ФИФА поздравила Дзюбу с 31-летием
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