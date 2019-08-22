Twitter

Дзюба прошел поздравительный тоннель в шлеме и хоккейных трусах

Дзюба прошел поздравительный тоннель в шлеме и хоккейных трусах
Eurosport

1 час назад

Бережет все самое важное.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба творчески подготовился к традиционному тоннелю от товарищей по команде в честь дня рождения.

22 августа форвард празднует 31-летие, и перед прохождением тоннеля он облачился в хоккейную амуницию: шлем и хоккейные трусы. Это сделано, чтобы обезопасить себя от шутливых пинков и тычков одноклубников.

  • Игроки «Зенита» устраивают тоннель для новичков и именинников.
  • Петербуржцы лидируют в чемпионате России. 24 августа они сыграют на выезде с «Уфой» в рамках седьмого тура.

«С днем рождения настоящего героя сборной России на ЧМ-2018!» ФИФА поздравила Дзюбу с 31-летием

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте