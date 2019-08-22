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Kiсker: «Байер» интересуется Сафоновым, но не может приобрести его из-за высокой стоимости
Русский вратарь может отправиться в Европу.
20-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в сферу интересов «Байера», который рассматривает его в качестве второго номера после Лукаша Градецки.
По информации Fussballinfo, который ссылается на Kicker, российский футболист возглавляет виш-лист «Леверкузена», но трансфер вряд ли состоится из-за высокой стоимости Сафонова. Поэтому «Байер» переключится на другие варианты.
- Transfermarkt оценивает Сафонова в 6 млн евро.
- В этом сезоне Матвей провел восемь матчей в РПЛ и Лиге чемпионов, пропустив 11 мячей.
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