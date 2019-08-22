20-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в сферу интересов «Байера», который рассматривает его в качестве второго номера после Лукаша Градецки.

По информации Fussballinfo, который ссылается на Kicker, российский футболист возглавляет виш-лист «Леверкузена», но трансфер вряд ли состоится из-за высокой стоимости Сафонова. Поэтому «Байер» переключится на другие варианты.

Transfermarkt оценивает Сафонова в 6 млн евро.

В этом сезоне Матвей провел восемь матчей в РПЛ и Лиге чемпионов, пропустив 11 мячей.

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