У «Спартака» больше нет традиций. Фанатам плевать на игру – нужен только результат

Всего две недели назад тысячи фанатов «Спартака» мечтали, чтобы их клуб влетел сельскому «Туну», а Олега Кононова вышвырнули из красно-белой лодки. Ребят можно было понять: их бесил пиджак тренера, его тактика, кадровые решения, риторика, тембр голоса и убогие результаты. Казалось, коуч реально заслужил этот хейт: он сливался с элементарных вопросов на пресс-конференциях, говорил странные вещи («Спартак» и «Тун» примерно одного уровня»), дарил три очка Григоряну и не обыграл «Динамо». Отставка Кононова выглядела неминуемой – Олега было просто жалко.

Но за 14 дней диспозиция тотально изменилась. «Спартак» выгрыз четыре победы подряд – сначала расправился со швейцарской деревенщиной (уровень стыков за ФНЛ), затем грохнул «Ахмат» (исторически самый удобный соперник для Кононова), а после этого дожал ЦСКА. Объективно, гордиться можно только тремя очками в дерби (особенно уничтожением во втором тайме), но с фанатами клуба случились странные вещи – их сознание затуманилось.

Олег Кононов, «Спартак»Getty Images

Во-первых, наступила эйфория: «Тамбов» и «Динамо» забыты, «Спартак» снова готов сражаться за золото. Во-вторых, из Цорна сделали чуть ли не наследника Галлиани: про мутные трансферы парней из его агентства уже никто не вспоминает, но со всех сторон хвалят Томаса за Шюррле и просят поскорее привезти элитного опорника. В-третьих, нездоровый ажиотаж возник и вокруг самих игроков: Жиго – новый Видич, Максименко – новый Дасаев, а Бакаеву принято аплодировать по умолчанию.

Теперь самое главное: есть люди, действительно убежденные, что проблема заключалась в проклятом пиджаке Кононова. Он его снял (жаль, что не сжег), команда начала выигрывать, все же элементарно. Правда, если бы Олег терял очки и без фирменной одежды, тренера бы в очередной раз назвали дешевым конформистом, который отчаянно хочет подлизаться к фанатам, невзлюбившим его академичный лук.

Спорить с эзотерическими аргументами про пиджак невозможно – проще списать все на традиции. Грустно лишь то, что это единственная традиция, которая осталась у «Спартака». После долгих лет без титулов, агонии прошлого сезона и тяжелейшего июля-2019 измученные фанаты простили Кононову даже невыполненные обещания: Олег обещал поставить команде стиль, но его по-прежнему нет. Сейчас «Спартак» побеждает абсолютно так же, как и все остальные российские команды, то есть пользуясь чужими ошибками. Игра в касание? Стенки? Скорости? Все это включается время от времени, но глобально ничего не поменялось – просто команда теперь не только страдает, но и добивается минимального результата.

Александр Максименко, «Спартак»Getty Images

Практически у любого коуча «Спартака» в карьере были такие же отрезки, как сейчас у Кононова. И Карпин, и Эмери, и Якин, и даже Аленичев в свое время выходили на победные серии, но заканчивалось это примерно одинаково. Об этом следует помнить тем, кто еще в начале августа собирался пить за увольнение Кононова, а после дерби сравнил атмосферу в команде с той, что была при Каррере. Зато теперь известно: чтобы фантастически обрадовать фанатов «Спартака», достаточно пройти нищебродов в Лиге Европы и выиграть у ЦСКА – после этого тебе все простят.

Так что Кононов настоящий красавец. Сначала он талантливо отправил клуб почти на самое дно, а затем стремительно вынырнул и сохранил работу как минимум до зимы – ему и так доверяли внутри клуба, а сейчас еще и зрители перестали вывешивать пиджаки на трибунах. Но важно понимать: Олегу в «Спартаке» никогда не будет так комфортно и спокойно, как сейчас. Поэтому если он провалит дуэль с «Брагой» и махач с «Зенитом», фанаты с радостью и злорадством переобуются во второй раз за календарный месяц. Причем хейт будет еще безжалостнее и агрессивнее, чем до легендарной победы над «Туном».

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