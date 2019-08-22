Семак и игроки «Зенита» посетили Эрмитаж и нарисовал синие квадраты для фонда помощи аутистам
Отличная и оригинальная идея.
«Зенит» и Эрмитаж провели благотворительную акцию «Синий квадрат».
В делегацию клуба вошли Сергей Семак, Дуглас Сантос, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев, Эмануэль Маммана, Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Сердар Азмун.
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский провел экскурсию по экспозиции музея, включая картину «Черный квадрат» Казимира Малевича. Затем футболистам и тренеру «Зенита» предложили самим нарисовать квадрат с помощью синей, белой и голубой красок.
- Работы футболистов представят в общественном форуме Главного штаба.
- Затем их продадут на благотворительном аукционе фонда «Антон тут рядом», который занимается проблемами аутизма.
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