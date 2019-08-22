Twitter

Семак и игроки «Зенита» посетили Эрмитаж и нарисовал синие квадраты для фонда помощи аутистам

Семак и игроки «Зенита» посетили Эрмитаж и нарисовал синие квадраты для фонда помощи аутистам
Eurosport

50 мин. назад

Отличная и оригинальная идея.

«Зенит» и Эрмитаж провели благотворительную акцию «Синий квадрат».

В делегацию клуба вошли Сергей Семак, Дуглас Сантос, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев, Эмануэль Маммана, Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Сердар Азмун.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский провел экскурсию по экспозиции музея, включая картину «Черный квадрат» Казимира Малевича. Затем футболистам и тренеру «Зенита» предложили самим нарисовать квадрат с помощью синей, белой и голубой красок.

  • Работы футболистов представят в общественном форуме Главного штаба.
  • Затем их продадут на благотворительном аукционе фонда «Антон тут рядом», который занимается проблемами аутизма.

Говорят, «Зенит» купил Сутормина за 50 тысяч рублей. Но реальных доказательств – ноль

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте