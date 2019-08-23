Бывший игрок «Спартака», «Зенита», сборных России и СССР Василий Кульков борется с серьезным онкологическим заболеванием.

По данным «Фратрии», у 53-летнего Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. В данный момент он проходит второй этап химиотерапии в профильной больнице в Красногорске.

«Мы узнали об этом ровно месяц назад. Вернулись из отпуска, в котором Василий сильно похудел: он очень мало кушал, хотя до этого не было никаких признаков, ничего. Это насторожило, поэтому поехали делать гастроскопию. В первый день, как узнали, что по признакам все похоже на онкологию, буквально через два часа находились в 62-й специализированной больнице в Красногорске. Огромное спасибо заведующему: он пришел, выслушал и, фактически, 62-я нас сразу взяла к себе.

У него третья стадия. Все очень серьезно. Самое главное, что у Василия нет метастаз. Это – основное. Второй момент, что этот рак поддается лечению. То есть бывают виды, которые уже не поддаются лечению, если уж говорить открыто, а этот – поддается.

Врачи прогнозов не дают. Говорят, это все индивидуально. Но все говорят, что мы должны справиться», – цитирует жену Кулькова Елену «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист входит в состав тренерского штаба Академии «Спартака».

Кульков выступал за красно-белых с 1989-го по 1991 год, затем – с1995-го по 1997-й. Позже он провел сезон в Санкт-Петербурге.

Со «Спартаком» Василий Сергеевич становился чемпионом СССР, с «Зенитом» выигрывал Кубок России.

Кульков – один из авторов «Письма четырнадцати».

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