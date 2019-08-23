Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал переход в питерский клуб из «Оренбурга» и «Рубина».

«По контракту с «Оренбургом» я мог уйти в любой клуб как свободный агент, и в «Рубин» я переходил фактически как свободный игрок. Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители – о фиксированной сумме трансфера договорились они. И когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной.

Алексей СуторминGetty Images

Попросил «Зенит» помочь мне разобраться в ситуации. И сейчас решил перевести своему первому тренеру Александру Ивановичу Грекову деньги. Он уже не работает в академии «Строгино», но это тот человек, которому я очень многим обязан. Он верил в меня, помогал.

Решил, что переведу ему миллион рублей, просто в знак благодарности. Не всегда труд этих людей реально справедливо оплачивается», – заявил Сутормин в интервью «Р-Спорту».

Полузащитник Алексей Сутормин 29 июня перешел из «Оренбурга» в казанский «Рубин», однако 8 июля отправился из татарского клуба в «Зенит».

20 августа журналист Василий Конов опубликовал доказательства, что «Рубин» и «Зенит» заплатили за трансфер Сутормина по 50 тысяч рублей. Transfermarkt оценивает полузащитника в 3,5 млн евро.

Говорят, «Зенит» купил Сутормина за 50 тысяч рублей. Но реальных доказательств – ноль

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