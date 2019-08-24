СКА из Ростова-на-Дону в матче шестого тура Второго дивизиона чемпионата России (зона «Юг») на своем стадионе уступил «Динамо» из Ставрополя – 1:3.

По ходу встречи главный тренер «Динамо» Роман Удодов позволил себе выругаться в адрес одного из лайнсменов. «Че ты со мной разговариваешь, ***** [блин]? ***** [Блин], в школе еще учишься, ***** [блин], подходишь, ***** [блин], пытаешься что-то мне сказать, ***** [блин]», – сказал Удодов.

Видео экспрессивного спича Удодова можно посмотреть здесь.

В зоне «Юг» Второго дивизиона чемпионата России выступают 16 команд.

СКА идет на восьмой строчке, «Динамо» – на второй.

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