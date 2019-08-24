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«Че ты со мной разговариваешь, *****?» Тренер ставропольского «Динамо» обматерил лайнсмена
Сорвался на арбитра, как Сергей Семак.
СКА из Ростова-на-Дону в матче шестого тура Второго дивизиона чемпионата России (зона «Юг») на своем стадионе уступил «Динамо» из Ставрополя – 1:3.
По ходу встречи главный тренер «Динамо» Роман Удодов позволил себе выругаться в адрес одного из лайнсменов. «Че ты со мной разговариваешь, ***** [блин]? ***** [Блин], в школе еще учишься, ***** [блин], подходишь, ***** [блин], пытаешься что-то мне сказать, ***** [блин]», – сказал Удодов.
Видео экспрессивного спича Удодова можно посмотреть здесь.
- В зоне «Юг» Второго дивизиона чемпионата России выступают 16 команд.
- СКА идет на восьмой строчке, «Динамо» – на второй.
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