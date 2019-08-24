«Зенит» уступил на выезде в Уфе (0:1), но нападающий Артем Дзюба не перестал быть самым популярным футболистом России.

Возле автобуса «Зенита» 31-летнего футболиста обступили восторженные фанаты – в основном, дети. Одному мальчику повезло: Артем поднял его на руки и немного с ним поговорил. Остальные скандировали фамилию нападающего.

В чемпионате России-2019/20 Дзюба забил четыре мяча и делит второе место с Элдором Шомуродовым из «Ростова».

Поражение от «Уфы» стало для «Зенита» первым в текущем розыгрыше РПЛ.

«Дзюба! Дзюба! Дзюба!» Эмоции мальчишек из Сочи, впервые увидевших героя «Зенита»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android