Дзюба и дети – добрейшая история. Свежая милота из Уфы
После поражения Артем вышел к болельщикам.
«Зенит» уступил на выезде в Уфе (0:1), но нападающий Артем Дзюба не перестал быть самым популярным футболистом России.
Возле автобуса «Зенита» 31-летнего футболиста обступили восторженные фанаты – в основном, дети. Одному мальчику повезло: Артем поднял его на руки и немного с ним поговорил. Остальные скандировали фамилию нападающего.
- В чемпионате России-2019/20 Дзюба забил четыре мяча и делит второе место с Элдором Шомуродовым из «Ростова».
- Поражение от «Уфы» стало для «Зенита» первым в текущем розыгрыше РПЛ.
«Дзюба! Дзюба! Дзюба!» Эмоции мальчишек из Сочи, впервые увидевших героя «Зенита»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте