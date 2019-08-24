Чудовищная ошибка Сафонова помешала «Краснодару» единолично возглавить РПЛ
Матвей, ну как же так?
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче седьмого тура РПЛ. Гол Гжегожа Крыховяка получился курьезным – «Локо» открыл счет благодаря чудовищной ошибке голкипера Матвея Сафонова.
На пятой минуте 29-летний поляк разгонялся с мячом от центра поля.
Не добегая до линии штрафной пары метров, он ударил с правой ноги – казалось, что не совсем опасно.
Вратарю краснодарцев ситуация тоже показалась абсолютно рабочей – Сафонов подставил руки под катящийся мяч.
Но зафиксировать его не удалось – мяч коварно скакнул в ворота и оставил «Краснодар» недоумевать.
- На 42-й минуте счет сравнял Магомед Шапи-Сулейманов.
- «Краснодар» и «Локомотив» упустили шанс воспользоваться ошибкой «Зенита» и единолично возглавить турнирную таблицу. Все три клуба набрали по 14 очков.
- В предыдущем матче Сафонов пропустил четыре мяча от «Олимпиакоса».
Kiсker: «Байер» интересуется Сафоновым, но не может приобрести его из-за высокой стоимости