Жан-Пьер Берне, агент французского полузащитника Франка Рибери, рассказал, почему его клиент отказался от перехода в «Локомотив».

«Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию. Семья для Рибери всегда была на первом месте, в итоге мы решили принять приглашение «Фиорентины», хотя по условиям оно было даже чуть хуже», – цитирует Берне «Рейтинг Букмекеров».

С 2007 по 2019 гг. Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию».

В составе «Баварии» Франк девять раз выиграл чемпионат Германии, а в 2013 году победил в Лиге чемпионов.

«Лилль» взял Саншиша за рекордную сумму, «Барса» арендует украинца. Трансферы и слухи субботы

Качай приложение Eurosport для iOS или Android