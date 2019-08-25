Getty Images
Агент Рибери: «Семья Франка наотрез отказалась переезжать в Россию»
В РПЛ едва не приехала большая звезда, но не сложилось.
Жан-Пьер Берне, агент французского полузащитника Франка Рибери, рассказал, почему его клиент отказался от перехода в «Локомотив».
«Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию. Семья для Рибери всегда была на первом месте, в итоге мы решили принять приглашение «Фиорентины», хотя по условиям оно было даже чуть хуже», – цитирует Берне «Рейтинг Букмекеров».
- С 2007 по 2019 гг. Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию».
- В составе «Баварии» Франк девять раз выиграл чемпионат Германии, а в 2013 году победил в Лиге чемпионов.
«Лилль» взял Саншиша за рекордную сумму, «Барса» арендует украинца. Трансферы и слухи субботы
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте