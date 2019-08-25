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Быстров продолжил травлю Берга и сравнил его с деревом в инстаграме
Пока швед не забил ни одного мяча за краснодарский клуб.
Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров сравнил нападающего «быков» Маркуса Берга с деревом.
Быстров запостил в инстасторис фотографию сосны и спросил у подписчиков, кто же все-таки лучше – сосна или Берг?
- Швед Берг присоединился к «Краснодару» летом нынешнего года на правах свободного агента.
- Быстров в 2014-2017 гг. отыграл за «быков» 40 матчей и забил три мяча.
- «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ-2019/20.
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