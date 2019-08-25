«Ростов» специально для Шаронова поставил ударную установку в раздевалке «Рубина»

«Ростов» креативно подошел к оформлению гостевой раздевалки перед матчем с «Рубином».

Войдя в раздевалку, игроки и тренеры казанской команды увидят ударную установку с надписью «Fight Fire With Fire» – это название одной из песен рок-группы Metallica.

«Раздевалка «Рубина» уже готова к матчу. Парни, только не забудьте захватить тарелочки и палочки», – написано в инстаграме «Ростова».

Этим жестом ростовчане потроллили тренера «Рубина» Романа Шаронова, который после победы своей команды над «Динамо» во втором туре сказал футболистам, что это было круче концерта Metallica.

«Ростов» и «Рубин» сыграют 25 августа в 19:00 мск.

Ростовчане в случае победы сравняются по очкам с лидерами – «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом».

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