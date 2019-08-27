Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу стал футболистом «Локомотива». Презентация прошла на официальном YouTube-канале клуба.

Он перешел в московский клуб из миланского «Интера» на один сезон на правах аренды с правом выкупа. Сумма сделки не разглашается. По информации Ди Марицо, московский клуб арендует португальца бесплатно, а опция выкупа составит 18 млн евро. «Локомотив» будет платить всю зарплату игрока во время аренды – 3,5 млн евро.

Инсайдер Нобель Арустамян в телеграм-канале заявил, что Мариу предлагали русским клубам. «Португалец давно мучается в Италии, и Беппе Маротта предпринимает очередную попытку хотя бы в аренду устроить игрока на грядущий сезон», – написал Арустамян.

Позднее Betting Insider сообщил, что футболистом помимо «Локомотива» интересовалось московское «Динамо».

Жоау Мариу выступает за «Интер» с 2016 года. Вторую половину сезона-2017/18 португалец провел в аренде в «Вест Хэме». В Серии А-2018/19 полузащитник сыграл 20 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 ассиста.

В составе «Локо» уже играет один чемпион Европы-2016 – нападающий Эдер, забивший победный мяч в финале.

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